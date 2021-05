Zwiastun 2. sezonu postapokaliptycznego serialu ''Black Summer'' 0

Black Summer powraca. Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź drugiego sezonu, w którym to bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z armią nieumarłych, ale i srogą zimą.

kadr z 2. sezonu serialu ''Black Summer''

Zima w czasie apokalipsy zombie przynosi szereg trudnych wyzwań starającym się przeżyć ludziom oraz brutalnym bojówkom walczącym z nieumarłymi i zdesperowanymi.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Bohaterami serialu Black Summer są ocalali z kataklizmu, którzy próbują się przedostać do wojskowej strefy bezpieczeństwa. Aby tam dotrzeć, muszą stawić czoło hordzie zombie, a także wewnętrznym podziałom. Jaime King występuje w roli matki, która nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć swoją zaginioną córkę. Po dołączeniu do grupki amerykańskich uchodźców kobieta mierzy się z nieprzyjaznym światem i podejmuje bezwzględne decyzje podczas najbardziej koszmarnego lata apokalipsy zombie.

Premiera 2. sezonu Black Summer już 17 czerwca 2021 roku. Podobnie jak pierwszy składa się on z ośmiu epizodów.

Produkcja rozgrywa się w tym samym świecie co inny zombie serial Netflixa Z Nation. Odpowiadają za nią Karl Schaefer i John Hyams.

