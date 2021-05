Zakończono prace na planie ''The Wheel of Time'', serialowej adaptacji cyklu ''Koło czasu'' 0

Dla platformy Amazon Prime Video powstaje serialowa adaptacja bestsellerowego cyklu fantasy 'Koło czasu' autorstwa Roberta Jordana. Właśnie zakończyły się zdjęcia do pierwszej serii, a produkcja ta już uzyskała odnowienie na drugi sezon.

na zdjęciu Rosamund Pike, film ''O wszystko zadbam''

Informacja o ukończeniu prac na planie pierwszej serii pojawiła się na oficjalnej stronie serialu na Twitterze. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Zdjęcia powstawały w Czechach. Za produkcję serialu odpowiada Amazon Studios i Sony Pictures Television.

Akcja The Wheel of Time rozgrywać będzie się w świecie, w którym istnieje magia, ale władać może nią tylko wybrana grupa kobiet. Na ich czele stoi Moiraine, w tej roli Rosamunde Pike. To członkini potężnej organizacji, która wraz z piątką młodych kobiet i mężczyzn wyrusza w niebezpieczną podróż. Jej celem jest odnalezienie reinkarnacji Odrodzonego Smoka, który albo uratuje ludzkość albo sprowadzi na nią zagładę.

W obsadzie The Wheel of Time znajdują się także Josha Stradowski, Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoë Robins, Daniel Henney, Álvaro Morte, Hammed Animashaun, Johann Myers, Priyanka Bose, Taylor Napier i Emmanuel Imani.

Data premiery serialu zostanie dopiero ustalona.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Twitter