Od pracy z ekipą bezpośrednio na planie, przez postprodukcję z użyciem najnowszych technologii wyświetlania obrazu, tworzenie imponujących efektów specjalnych i zachwycających ścieżek dźwiękowych, po administrację i kwestie organizacyjne – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz z Netflix wystartowały z cyklem warsztatów, które mają rozwijać kompetencje specjalistów branży filmowej. To ponad 100 godzin spotkań z ekspertami, które mają przygotować polską kadrę audiowizualną do pracy w nowoczesnym środowisku, wpisującym się w najnowsze trendy.

Powstawanie coraz to nowszych narzędzi i rozwiązań dla ekip filmowych daje im coraz większe możliwości, jednak zmieniające się potrzeby i oczekiwania widzów stawiają przed nimi nowe wyzwania. Eksperci KIPA i Netflix przygotowali cykl szkoleń "Kompetencje przyszłości", w ramach których rozwijane będą umiejętności z 6 kluczowych obszarów: