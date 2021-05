Adrien Brody na materiałach promujących serial ''Chapelwaite'' będącym adaptacją powieści ''Dola Jerusalem'' Kinga 0

Jak wiadomo stacja Epix już od jakiegoś czasu pracuje nad serialową wersją krótkiego opowiadania Stephena Kinga 'Dola Jerusalem', należącego do zbioru 'Nocna zmiana'. Produkcja ta jest już na ukończeniu. W sieci pojawiły się pierwsze materiały promujące Chapelwaite.

W głównego bohatera wciela się aktor znany m.in. z filmu Pianista – Adrien Brody. Partneruje mu Emily Hampshire, która portretuje postać Rebecci Morgan.

Akcja serialu rozgrywa się w latach 50 XX wieku. Poznamy losy kapitana Charlesa Boone, który po śmierci żony na morzu, wraz z trójką dzieci przenosi się do swojego rodzinnego domu znajdującego się w małym, pozornie spokojnym i sennym miasteczku Preacher’s Corners w stanie Maine. Wkrótce jednak okaże się, iż Charles będzie musiał stawić czoła niezbyt ciekawym tajemnicom, jakie skrywa historia jego rodziny. Mężczyzna stoczy walkę, chcąc położyć kres ciemności, jaka nęka jego ród od pokoleń.

W historię rodu Boone włączy się młoda i ambitna dziennikarka, Rebecca Morgan, która powraca do Preacher’s Corners, aby napisać artykuł dla prestiżowego magazynu. Zostaje guwernantką i wprowadza się do dworu zwanego Chapelwaite, należącego do rodziny Boone. To właśnie o nich chce napisać swój popisowy artykuł. Ich historia nie tylko pozwoli jej napisać bardzo ciekawy gotycki tekst, ale i rozwiązać tajemnicę jaką nęka jej rodzinę od lat.

Za Chapelwaite odpowiadają Peter i Jason Filardi. Premiera serialu już w sierpniu. Składa się on z dziesięciu epizodów.

