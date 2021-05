Kevin Spacey powraca na ekran, wystąpi w włoskim filmie ''L’uomo Che Disegno Dio'' 0

Po prawie czterech latach przerwy w aktorskiej karierze na ekran powróci Kevin Spacey, który w 2017 roku oskarżony został o napaść seksualną. Aktor pojawi się w włoskim filmie ’L’uomo Che Disegno Dio’.

na zdjęciu Kevin Spacey, serial ''House of Cards''

Produkcja ta dla szerszej publiczności wyświetlana będzie pod tytułem The Man Who Drew God. Za jej reżyserię odpowiada Franco Nero. W obsadzie oprócz Spaceya znajduje się Vanessa Redgrave, prywatnie żona Nero. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już niedługo. Plan zdjęciowy umiejscowiony będzie we Włoszech.

Nero wyraził wielki zadowolenie z zaangażowania w swój film Kevina Spaceya.

Bardzo się cieszę, że Kevin zgodził się wziąć udział w moim filmie. Uważam go za świetnego aktora i nie mogę się doczekać rozpoczęcia produkcji. powiedział Nero

W 2017 roku Kevin Spacey oskarżony został przez co najmniej 20 młodych mężczyzn o seksualne nadużycia. To spowodowało ruinę w jego aktorskiej karierze. Netflix usunął go z serialu House of Cards. Wycięto sceny z jego udziałem z filmu Wszystkie pieniądze świata. Rola w filmie Nero to jego pierwsza od tego czasu.

Źrodło: ABCNews