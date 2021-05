Disney+ nie pracuje już nad jednym ze spin-offów serialu ''The Mandalorian'' 0

W grudniu ubiegłego roku Disney+ ogłosił powstanie kilku spin-offów pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum Gwiezdnych wojen – The Mandalorian. Teraz jednak dowiadujemy się, iż jeden z nich najprawdopodobniej nie powstanie.

na zdjęciu Gina Carano, serial ''The Mandalorian''

Światła dziennego nie ujrzy produkcja nosząca tytuł Star Wars: Rangers of the New Republic. Jak donoszą zagraniczne media projekt ten nie jest już w fazie rozwoju. Wszelkie informacje o nim trzymane były w tajemnicy. Wiadomo było jedynie, iż za jego produkcję odpowiadać mają Dave Filoni i Jon Favreau, a główną rolę otrzymać miała Gina Carano, która wcieliłaby się ponownie w postać Cary Dune.

W lutym tego roku Disney usunął jednak aktorkę z wszystkich swoich projektów należących do uniwersum Gwiezdnych wojen. Powodem tego były liczne kontrowersje jakie wywołały jej wypowiedzi dotyczące osób transpłciowych. Choć nie podano oficjalnych powodów rezygnacji z Star Wars: Rangers of the New Republic to brak w serialu Carano mógł mieć na to duży wpływ.

W produkcji pozostały trzy inne spin-offy. To The Book of Boba Fett, Ahsoka i The Clone Wars. Do pierwszego z nich trwają już zdjęcia, a jego premiera zaplanowana jest na grudzień.

Źrodło: ComingSoon