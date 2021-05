Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Wielkie otwarcie "Szybkich i wściekłych 9" w Chinach 0

Godzilla vs. Kong wreszcie znalazło pogromcę, co w dzisiejszych czasach jest sporym wyczynem. Szybcy i wściekli 9 szturmem zdobyli światowe kina.

Szybcy i wściekli 9 wreszcie zadebiutowali na rynkach zagranicznych i zdołali w pierwszy weekend zarobić ponad 140 mln dolarów. Z racji tego, że pierwsze pokazy miały miejsce już w środę, to na koncie widowiska znajduje się 162,4 mln dolarów. Aktualnie jest to numer dwa na liście najbardziej dochodowych widowisk 2021 roku, jeśli chodzi o filmy hollywoodzkie. Na ten moment prowadzi oczywiście Godzilla vs. Kong, które zgarnęło 432,3 mln dolarów na całym świecie.

Warto odnotować, że Szybcy i wściekli 9 zadebiutowali na razie tylko na ośmiu rynkach. Oczywiście najwyższe liczby pochodzą z Chin, gdzie film zarobił 136 milionów dolarów w cztery dni. Oprócz tego na pochwałę zasługują wyniki finansowe z Korei Południowej (9,9 mln dolarów) oraz Rosji (8,2 mln dolarów).

Wynik finansowy Szybkich i wściekłych 9 sprawia, że cała franczyza przekroczyła już 6 miliardów dolarów wpływów z kinowej dystrybucji.

Źrodło: ComicBookMovie