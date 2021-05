"Eternals" - pierwszy zwiastun widowiska Marvela 0

Walt Disney oraz Marvel Studios pokazały światu pierwszy teaserowy zwiastun widowiska Eternals.

fragment plakatu promującego film "Eternals"

Eternals to nowy, ekscytujący zespół superbohaterów, który dołączy do Marvel Cinematic Universe. Starożytni kosmici, którzy żyją na Ziemi w tajemnicy od tysięcy lat. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, nieoczekiwana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia, by ponownie zjednoczyć się przeciwko najstarszemu wrogowi ludzkości, Deviantom.

W obsadzie aktorskiej są Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh i Don Lee, Kit Harrington.

Reżyseruje nagrodzona niedawno Oscarem, Chloé Zhao. Premiera 5 listopada 2021 roku.

Źrodło: Marvel