W piątek, 21 maja, dziesięć minut po północy swoją działalność wznowiło 50 kin sieci Helios. Na otwarcie sal kinowych czekali widzowie w całej Polsce, którzy w miniony weekend mogli oglądać na wielkich ekranach premierowe oraz przedpremierowe filmy, między innymi: Mortal Kombat , Jeden gniewny człowiek , Nomadland i Co w duszy gra . Łącznie od piątku do niedzieli w multipleksach Heliosa sprzedanych zostało 56 328 biletów, najwięcej w kinach w Warszawie, Poznaniu i Bielsko-Białej, a także Katowicach oraz Gdyni.

W nocy z czwartku na piątek – dosłownie kilka minut po zniesieniu zakazu działalności kina Helios udostępniły swoje sale kinomanom spragnionym filmowych emocji na najwyższym poziomie, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów higieny oraz bezpieczeństwa.

W weekend otwarcia na widzów czekały między innymi przedpremierowe pokazy laureata trzech statuetek Akademii – filmu Nomadland, blockbustera Godzilla vs Kong, nowego filmu Guya Ritchiego Jeden gniewny człowiek oraz wyczekiwanego Mortal Kombat, a także tytuły dla najmłodszych – Co w duszy gra, Psy i koty 3: łapa w łapę oraz Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu.

Atrakcyjny repertuar i możliwość ponownego wybrania się na seans kinowy przyciągnęły dużą grupę osób – na seanse w kinach sieci Helios od piątku do niedzieli sprzedanych zostało 56 328 biletów! Warto pamiętać, że kina mogą obecnie zaproponować widzom jedynie 50% miejsc na salach kinowych, zgodnie z obostrzeniami dotyczącymi ich obecnego funkcjonowania. Najwięcej kinomanów wybrało się do kin sieci Helios w: Warszawie – w CH Blue City, Poznaniu – w Posnanii, Bielsko-Białej – w Galerii Sfera, Katowicach – w Libero oraz Gdyni – w Centrum Riviera.