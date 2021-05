Pilot ''Atomówek'' idzie do poprawki 0

Jak wiadomo dla stacji The CW powstaje aktorski serial o Atomówkach. Produkcja ta jest obecnie na etapie realizacji pilota. Ten jednak nie spodobał się włodarzom stacji.

fragment oficjalnej grafiki promującej serial ''Atomówki''

Obecnie prace na planie zostały wstrzymane. Heather Regnier i Diablo Cody napiszą nowy scenariusz. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy i produkcja dostanie jednak zielone światło na realizację całego sezonu.

Serial The CW opiera się na kultowej kreskówce Cartoon Network, za którą odpowiada Craig McCracken. Animacja ta doczekała się, aż 6 sezonów i emitowana była w latach 1998-2004.

W roli Atomówek występują Dove Cameron (Bajka), Chloe Bennet (Bójka) i Yana Perrault (Brawurka). Serial ma być kontynuacją animacji, w której to Atomówki uczęszczały do przedszkola. Teraz poznamy je jako dwudziestoletnie kobiety, które nie radzą sobie z poczuciem utraty dzieciństwa, które spędziły na rzecz walki z przestępczością. Czy jednak kiedy świat zacznie potrzebować ich na nowo i to bardziej niż kiedykolwiek, będą w stanie zjednoczyć się i pokonać siły zła?

W obsadzie serialu znajdują się także Donald Faison jako profesor Atomus, Nicholas Podany jako syn Mojo Jojo i Tom Kenny jako narrator.

