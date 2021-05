Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kapitalny zwiastun "Last Night in Soho" Edgara Wrighta 1

Wytwórnia Universal Pictures zaprezentowała pełną zapowiedź filmu Last Night in Soho.

na zdjęciu Thomasin McKenzie, film "Last Night in Soho"

Last Night in Soho po serii przesunięć w kalendarzu premier i opóźnień wreszcie zawita do kin. P*remiera nowego filmu Edgara Wrighta będzie miała miejsce 22 października 2021 roku.*

W rolach głównych wystąpią Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp i Diana Rigg, dla której była to ostatnia rola w karierze.

Last Night in Soho to psychologiczny thriller Edgara Wrighta o młodej dziewczynie, pasjonującej się projektowaniem mody, która w tajemniczy sposób może wkroczyć w lata 60. XX wieku, gdzie spotyka swoją idolkę – olśniewającą, niedoszłą piosenkarkę. Niestety Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje, a czas wydaje się rozpadać z nieść ze sobą niejasne konsekwencje.

Źrodło: Universal