Charlize Theron i reżyserka "Mulan" przygotują dla Netflixa film o surferach

Charlize Theron i Niki Caro są w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac nad nowym projektem Netflixa, który będzie obracał się w surferowych klimatach.

na zdjęciu Charlize Theron, film "The Old Guard"

Platforma Netflix oraz firma producencka Charlize Theron – Denver and Delilah, zajmą się realizacją wciąż niezatytułowanego filmu, który opowie nam o kobietach surferkach. Scenariusz do filmu powstał na podstawie artykułu opublikowanego na łamach New York Times Magazine, który nosił tytuł "The Fight for Gender Equality in One of the Most Dangerous Sports on Earth". Tekst autorstwa Daniel Duane skupiał się na braku płciowej równości w surferowym świecie oraz przedstawiał portrety kobiet (Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms oraz Keala Kennelly), które walczyły o to, aby być traktowane na równi z mężczyznami.

Produkcja skupi się właśnie na tych czterech paniach, a reżyserką filmu będzie Niki Caro (ma na swoim koncie takie tytuły, jak Mulan czy Daleka północ za rolę, w którym Charlize Theron otrzymała nominację do Oscara). Scenariusz został napisany przez nominowaną do Oscara Becky Johnston (Książę przypływów).

Na razie nie jest jasne czy Charlize Theron wcieli się w jedną z wyżej wymienionych bohaterek, czy może będzie pełniła tylko i wyłącznie funkcję producentki. Dla aktorki jest to kolejny wspólny projekt z amerykańskim gigantem streamingowym. W ubiegłym roku pojawiła się w filmie akcji The Old Guard, a aktualnie pracuje na planie nowego filmu Paula Feiga, którym będzie adaptacją książki "Akademia dobra i zła".

Źrodło: Collider