"Judasz i Czarny Mesjasz" - świetnie przyjęty, przejmujący thriller uhonorowany dwoma Oscarami i Złotym Globem w czerwcu na DVD i Blu-ray

Judasz i Czarny Mesjasz to mocny, przejmujący thriller, który nikogo nie pozostawi obojętnym. Doskonale przyjęty przez widzów i krytyków, zdobywca dwóch Oscarów, film w reżyserii Shaka Kinga pojawi się na nośnikach DVD i Blu-ray™ już 16 czerwca.

Koniec lat 60. był jednym z najbardziej burzliwych i przełomowych okresów w historii Ameryki. To czas pełen niepokojów politycznych i społecznych, demonstracji przeciwko panującym normom społecznym i płciowym, wojnie w Wietnamie i niesprawiedliwości rasowej. Czarnoskóre społeczności w całym kraju, zmęczone borykaniem się z dysproporcjami rasowymi w opiece zdrowotnej, mieszkalnictwie, edukacji i zatrudnieniu – a wszystko to z powodu nierówności systemowych – w końcu miały dość.

Fred Hampton (Daniel Kaluuya) był wiceprzewodniczącym Czarnych Panter – amerykańskiej organizacji działającej na rzecz ochrony czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Organizacja działała w latach 60. i 70. XX wieku. Założona przez Hamptona w Chicago sekcja Czarnych Panter zajmowała się m.in. pracą na rzecz lokalnej społeczności. Z jednej strony cieszyła się oddolnym poparciem, z drugiej jednak miała zagorzałych przeciwników. Był nim m.in. ówczesny szef FBI, John Edgar Hoover. Działania agencji miały na celu niedopuszczenie do zjednoczenia Czarnych Panter z całego kraju. W efekcie doprowadziły do wielu tragicznych wydarzeń, w tym do śmierci Hamptona. 3 grudnia 1969 roku w siedzibie Panter doszło do sprowokowanej przez FBI strzelaniny, podczas której kilkukrotnie postrzelono działacza.

Judasz i Czarny Mesjasz opowiada o tym, jak doszło do śmierci amerykańskiego aktywisty. Skupia się również na postaci Williama O’Neala (Lakeith Stanfield), tytułowego Judasza – ochroniarza Hamptona, który okazał się być agentem FBI.

Film w reżyserii Shaka Kinga to niezwykle aktualna historia w czasach powracających podziałów rasowych oraz ruchu "Black lives matter", którego celem jest walka z przemocą wobec osób czarnoskórych i z rasizmem systemowym.

Dorastając, twórca filmu Shaka King znał przerażającą historię śmierci Freda Hamptona, ale niewiele wiedział o jego życiu. Kiedy King po raz pierwszy przeczytał przemówienia Hamptona, był zdumiony dowcipem, głębią i wizją jego słów i pomysłów oraz tym, jak aktualne pozostaje jego przesłanie. Shaka King mówi:

Myślę, że dla wielu czarnoskórych Fred Hampton jest prawdziwym bohaterem ze względu na to, jak był niezrażony, nieustraszony i niepowstrzymany, ale ludzie zawsze wydają się być skupieni na jego tragicznej śmierci, a nie na bohaterskim życiu. Chciałem to zmienić.

Filmowcy chcieli uniknąć stworzenia klasycznego filmu biograficznego, a zamiast tego pokazać na ekranie człowieka, którego poszukiwania własnej wersji amerykańskiego snu stanowią punkt wyjścia do fascynującej narracji.

Daniel Kaluuya, odtwórca roli Freda Hamptona, za swoją kreację został wyróżniony Oscarem, Złotym Globem oraz nagrodami Critics ’Choice Award, Screen Actors Guild Awards i BAFTA. Również Lakeith Stanfield został nominowany do Oscara w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy".

Film został nagrodzony dwoma Oscarami (najlepszy aktor drugoplanowy i najlepsza piosenka), a nominowany był aż czterech kolejnych kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy (Stanfield), najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsze zdjęcia.

