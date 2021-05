Jesse Plemons dołącza do Elizabeth Olsen w serialu o morderczyni Candy Montgomery 0

HBO Max pracuje nad limitowanym serialem 'Love and Death'. Opowie on o historii morderczyni Candy Montgomery. Swój angaż w produkcji otrzymał właśnie dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy – Jesse Plemons.

na zdjęciu Jesse Plemons, film ''Wieczór gier''

Plemons wcieli się w Allana Gore, męża Betty Gore, którą zamordowała jej przyjaciółka Candy. Aktor wystąpi u boku Elizabeth Olsen, znanej z produkcji Marvela, która wcieli się w główną bohaterkę.

Fabuła serialu opiera się na książce Jima Atkinsa i Joe Boba Briggsa noszącej tytuł Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs oraz na artykułach z magazynu Texas Monthly.

Candy Montgomery to morderczyni z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty Gore, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Do tego makabrycznego wydarzenia doszło w latach 80. ubiegłego wieku.

Scenariusz do serialu napisał David E. Kelley, a za jego reżyserię odpowiadać będzie Lesli Linka Glatter, która objęła także funkcję producenta wykonawczego wraz z Nicole Kidman, Per Saari, Scottem Brownem i Megan Creydt. Produkcją limitowanego serialu zajmie się Lionsgate.

Jessego Plemonsa w serialowej produkcji ostatni raz oglądać mogliśmy w 2017 roku, kiedy to wystąpił w serialu Czarne lustro. Potem aktor skupił się na wystąpieniu w kilku ważnych filmowych produkcjach, tj. Irlandczyk czy Wieczór gier. Na premierę z nich obecnie oczekuje przygodowy film Wyprawa do dżungli. Zobaczymy go także w najnowszym filmie Martina Scorsese Killers of the Flower Moon.

