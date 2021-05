Elizabeth Banks odpowie za serial ''Red Queen'' dla Peacock 0

Dla Peacock powstanie serialowa adaptacja powieści Victorii Aveyard noszącej tytuł 'Red Queen'. Jak donoszą zagraniczne media jej produkcją oraz reżyserią zajmie się Elizabeth Banks. Aktorka prawdopodobnie pojawi się również na ekranie w drugoplanowej roli.

na zdjęciu Elizabeth Banks, film ''Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2''

Projekt powstaje we współpracy dwóch wielkich firm produkcyjnych – Warner Bros. Television i Universal Television. Jego akcja rozegra się w alternatywnej Ameryce z niedalekiej przyszłości. Nie ma demokracji. Biednymi, których bogaci zwą Czerwonymi znajdują się w uścisku Srebrnych. Ci to elita, na którą składają się ludzie posiadający nadnaturalne moce. Wszystko się zmieni, kiedy młoda dziewczyna Mare Barrow, pochodząca z biednej, normalnej rodziny odkrywa u siebie zabójczą moc. To szokujące odkrycie wywraca wszystko do góry nogami. Mare staje się przywódczynią rewolucjonistów. Wraz z innymi czerwonymi, pragnie obalić reżim Srebrnych, a jednocześnie dowiedzieć się dlaczego to właśnie ona otrzymała tak potężną moc.

W projekt zaangażowani są także Beth Schwartz i Aveyard jako autorzy scenariusza do odcinka pilotażowego i producenci wykonawczy. Schwartz będzie pełnić także rolę showrunnera.

Źrodło: deadline