Catalina Sandino Moreno dołącza do obsady mrocznego serialu ''From'' od Epix 0

Dla stacji Epix powstanie mroczna seria 'From', która połączy dwa często występujące ze sobą gatunki – science fiction i horror. Do obsady dołączyła właśnie nominowana do Oscara za film Maria łaski pełna Catalina Sandino Moreno.

na zdjęciu Catalina Sandino Moreno, film ''Home''

Moreno wystąpi u boku Eiona Baileya i Harolda Perrineau. Wcieli się ona w Tabithę Matthews, kobietę, która wraz z mężem Jimem (Bailey), boryka się z osobistą tragedią. Uwięziona w mieście musi znaleźć sposób na zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie, jednocześnie próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

From opowie nam historię mieszkańców pewnego miasteczka znajdującego się w środkowej Ameryce, które tworzy pewnego rodzaju więzienie. Każdy kto przekroczy jego granice, nie ma szans ucieczki. Zmuszeni do życia w nim ludzie wszelkimi sposobami walczą o zachowanie resztek poczucia normalności, jednocześnie szukając wyjścia i musząc mierzyć się z zagrożeniem czyhającym na nich z otaczającego miasteczko lasu. Nocą z leśnej gęstwiny wychodzą bowiem przerażające stworzenia.

Perrineau wciela się w szeryfa Boyda Stevensa, który dzięki zastosowaniu bardzo rygorystycznych zasad trzyma mieszkańców miasteczka w ryzach, w międzyczasie szukając sposobu ucieczki z tego koszmaru.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w tym miesiącu w Halifax w prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie. From zadebiutować ma w 2022 roku. Poza USA trafi on na platormę Netflix. Pomysłodawcą serii jest John Griffin.

Źrodło: deadline