W piątek, 28 maja br. wszystkie kina sieci Cinema City w Polsce otwierają swoje sale dla stęsknionej publiczności. Na ten dzień od wielu miesięcy czekali pasjonaci kina, dla których magia wielkiego ekranu jest nie do zastąpienia. Cinema City wraca w pięknym stylu, zapraszając na najlepsze premiery i filmy tego sezonu. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

fot. materiały prasowe

Cinema City zaprasza na premiery, wśród których znajdą się tak gorące tytuły jak: Cruella – komedia kryminalna, która przeniesie nas do Londynu z lat 70. XX w., z Emmą Stone w roli tytułowej; Nomadland – obsypany nagrodami na całym świecie dramat z wybitną kreacją Frances McDormand czy Mortal Kombat – uczta dla fanów gier komputerowych i mocnych wrażeń. Ostatni z tych tytułów dostępny będzie również w formatach 4DX oraz IMAX.

Kino dla rodziny i najmłodszych

Premiery pojawią się także w segmencie kina familijnego. Nadchodzący Dzień Dziecka będzie można świętować już od 28 maja w salach kinowych Cinema City podczas seansów: Krudowie 2: Nowa era – kontynuacja niezwykłej opowieści o przygodach pierwszej prehistorycznej rodziny Krudów, Tom & Jerry – klasyka kina niezależnie od wieku widzów (pokaz przedpremierowy) oraz Co w duszy gra. Te wyjątkowe animacje pozwolą zarówno najmłodszym, jak i starszym widzom powrócić w czasy radosnego dzieciństwa.

Polskie kino

Powrót do kin byłby niepełny bez premiery nowej, polskiej komedii romantycznej. Druga połowa to elektryzująca już na etapie produkcji pozycja filmowa, w której obok największych gwiazd polskiego kina takich jak Cezary Pazura, Andrzej Grabowski, Ilona Ostrowska czy Maciej Musiał pojawi się debiutantka filmowa, Małgorzata Rozenek-Majdan. Film będzie miał premierę 28 maja.

Widzowie skorzystają z lubianych przez siebie wyjątkowych formatów Cinema City. W salach 4DX wyświetlane będą takie tytuły jak Tom & Jerry, Mortal Kombat oraz, kilka dni później, Godzilla vs. Kong. Natomiast w formacie IMAX premierowo pojawią się Mortal Kombat i Godzilla vs. Kong.

Bardzo długo czekaliśmy w Cinema City na to otwarcie, od listopada ubiegłego roku. To dla nas ważny moment, gdyż kino bez widza nie istnieje. Cieszymy się, że wracamy do działania z tak bogatą ofertą repertuarową – każdy, od najmłodszego po najstarszego, od szukających przygody i mocnych wrażeń po tych, którym bliskie jest kino bardziej intelektualne, znajdzie dla siebie propozycję. Zapraszamy do kin – w Cinema City jak zwykle moc wrażeń w różnych formatach, w tym niezwykłym IMAX, 4DX czy ScreenX.

mówi Katarzyna Opertowska, Dyrektor Marketingu i PR w Cinema City Poland

Udogodnienia dla widzów

Cinema City zachęca do skorzystania z pierwszego w Polsce programu abonamentowego Unlimited, oferującego możliwość oglądania filmów bez limitu, na dużym ekranie w kinach Cinema City. Użytkownicy mają do dyspozycji m. in. ponad 200 premier każdego roku, pokazy przedpremierowe tylko dla klubowiczów oraz bezpłatną opcję zakupu biletów online. Dotychczasowi posiadacze abonamentów będą mieli automatycznie wznowione opłaty abonamentowe, a w przypadkach,

w których nie udało się wykorzystać opłaconego już abonamentu, niewykorzystana część zostanie przeniesiona na okres po otwarciu kin. Wszystko to zostanie przeprowadzone automatycznie.

Więcej informacji o repertuarze i zapowiedziach premier można znaleźć na stronie www.cinema-city.pl.

Źrodło: Cinema City - informacja prasowa