Pojedynek mistrzów w pierwszym zwiastunie "Escape Room 2" 0

Sony ujawniło pierwszy zwiastun Escape Room: Tournament of Champions. To kontynuacja dobrze przyjętej produkcji Escape Room z 2019 roku.

na zdjęciu Holland Roden, Thomas Cocquerel, Logan Miller, Indya Moore, Taylor Russell

Jak prawie zawsze w świecie horroru, plany na sequel doczekały się szybkiej realizacji. Teraz po raz pierwszy dobrze przyjrzymy się kontynuacji, w której po raz kolejny grupa nieznajomych musi przetrwać serię śmiercionośnych pokoi. Tylko tym razem będziemy śledzić grupę ludzi, którzy musieli już przeżyć podobną śmiertelną grę i udało im się przeżyć.

Escape Room 2 poszerza koncepcję przedstawioną w pierwszym filmie. Jak się okazuje, wiele z tych gier miało miejsce w różnych momentach. Grupa, którą śledzimy w sequelu, wcześniej musiała brać udział w takiej grze. Teraz są zmuszeni do konkurowania z innymi byłymi zwycięzcami. Trochę to przypomina ciekawą wersję Igrzysk śmierci skupionej na śmiercionośnych łamigłówkach.

Escape Room: Tournament of Champions skupia się na sześciu osobach, które nieświadomie zostają zamknięte w kolejnej serii pokoi zagadek. Powoli dowiadują się, co ich łączy, aby przetrwać, jednocześnie odkrywając, że wszyscy grali wcześniej w tę grę. W rolach głównych wystąpią Taylor Russell i Logan Miller, nowi członkowie obsady to Indya Moore, Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Carlito Olivero, Thomas Cocquerel i James Frain. Za reżyserię odpowiada Adam Robitel.

Pierwsza część okazała się wielkim kasowym hitem, bowiem przy budżecie wynoszącym zaledwie 9 mln dolarów zarobiła ponad 155 mln. Miejmy nadzieję, że nadchodząca kontynuacja nie będzie gorsza pod względem jakości i również przyciągnie tłumy.

Premiera sequela 16 lipca 2021 roku.

Źrodło: movieweb.com