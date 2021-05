Oprócz niego do swoich ról powrócą Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis. Wcielą się one odpowiednio w Carrie, Mirandę i Charlotte. Zabraknie jednak Samanthy.

Możliwością ponownej współpracy z Nothem zachwycony jest producent wykonawczy kontynuacji – Michael Patrick King, który tak oto wypowiedział się na temat:

Jestem podekscytowany możliwością ponownej współpracy z Chrisem przy 'And Just Like That' [tytuł kontynuacji – przyp. red.]. Jak moglibyśmy kiedykolwiek stworzyć nowy rozdział tej historii bez naszego Pana Biga.