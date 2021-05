Amazon kupił MGM Studios - filmy z Jamesem Bondem dalej będą jednak trafiać do kin 0

Amazon przejął jedno z najsłynniejszych studiów filmowych – MGM. Fuzja kosztowała serwis ponad 8 mld dolarów.

na zdjęciu Daniel Craig, film ''Nie czas umierać''

W ten sposób gigant streamingowy przejął prawa do licznych filmowych hitów i seriali. MGM w swoim portfolio posiada m.i.n prawa do Jamesa Bonda, Rocky’ego, serialu Opowieść podręcznej czy Fargo.

Pewnie teraz większość z Was zastanawia się co stanie się z franczyzą o słynnym agencie 007. Jej producenci Barbara Broccoli i Michael G. Wilson jednak uspokajają. Filmy do niej należące dalej na całym świecie swoje premiery odbywać będą w kinach.

Jesteśmy zdecydowani nadal robić filmy o Jamesie Bondzie dla kinowej publiczności na całym świecie.

Najnowsza część przygód Jamesa Bonda Nie czas umierać przez panującą pandemię przekładana była wielokrotnie. Obecnie utrzymaną datą premiery jest 8 października 2021 roku. W roli brytyjskiego agenta po raz ostatni ujrzymy Daniela Craiga.

O czym opowie Nie czas umierać?

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Źrodło: variety