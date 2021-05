Amazon prezentuje oficjalną zapowiedź widowiska ''The Tomorrow War'' 0

Po kilku ciekawych zdjęciach, plakatach i teaserze przyszedł nareszcie czas na pełnoprawną zapowiedź nadchodzącego widowiska akcji The Tomorrow War z Chrisem Prattem w roli głównej.

na zdjęciu Chris Pratt, film ''The Tomorrow War''

Akcja filmu umiejscowiona jest w przyszłości, a dokładnie w 2051 roku, gdzie ludzkość musi toczyć ciężkie boje z kosmicznymi najeźdźcami. Niestety przegrana jest coraz bliżej, dlatego też naukowcy podejmują się szalonego planu przeniesienia do swojego świata żołnierzy z przeszłości. Wśród rekrutowanych jest nauczyciel w liceum, w tej roli Pratt, który jest zdeterminowany ocalić świat dla swojej córki Dan. Łączy on siły z genialnym naukowcem oraz jego ojcem. Razem desperacko będą walczyć o ocalenie planety.

Jak podoba się Wam poniższa zapowiedź?

Reżyserem filmu jest Chris McKay, który pracował na scenariuszu autorstwa Zacha Deana. W obsadzie są też J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub i Alan Trong.

Pierwotnie film trafić miał do kin. Jednak panująca pandemia i fatalna sytuacja kin tym spowodowana zmieniła decyzję wytwórni odpowiedzialnych za produkcję. Sprzedano prawa do dystrybucji The Tomorrow War. Nabyła je platforma Amazon, która datę premiery widowiska wyznaczyła na 2 lipca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon