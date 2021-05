Już 18 czerwca do kin trafi nowy film debiutanta – Dawida Nickela, który był sensacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Twórcy Ostatniego Komersu z Sandrą Drzymalską upublicznili właśnie pełny zwiastun filmu.

To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie – najintensywniejsze. Pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce. Miejscem akcji jest małe miasto, blokowe osiedle i miejski basen, na którym najchętniej przesiadują nasi bohaterowie.

zdradza producentka filmu, Marta Habior