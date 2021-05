Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kraven the Hunter wybrany! Aaron Taylor-Johnson zagra w widowisku od Sony! 0

Sony Pictures wreszcie znalazło odtwórcę roli Kravena w szykowanym od kilku lat filmie o kultowym bohaterze znanym z komiksów o Spider-Manie.

na zdjęciu Aaron Taylor-Johnson, film "Król wyjęty spod prawa"

Sony Pictures ogłosiło, że laureat Złotego Globu oraz nominowany do nagrody BAFTA, Aaron Taylor-Johnson wcieli się w postać Kravena Łowcy w solowym filmie o przygodach tego bohatera. Produkcja, która będzie nosiła tytuł "Kraven the Hunter" trafi do kin 13 stycznia 2023 roku.

Reżyserem filmu został J.C. Chandor, który ma na swoim koncie kilka ciekawych produkcji – między innymi Chciwość oraz Rok przemocy. Nad scenariuszem do filmu, który będzie genezą narodzin Kravena pracowali ludzie odpowiedzialny za Iron Mana – Art Marcum i Matt Holloway, a także Richard Wenk.

Sony Pictures od bardzo dawna szukała aktora, który mógłby zagrać tę postać. Wśród plotek, które pojawiały się w związku z tym projektem, można znaleźć takiej nazwiska, jak Keanu Reeves (podobno przez lata był to absolutny numer jeden i faworyt wytwórni), Brad Pitt, John David Washington oraz Adam Driver.

Dla 30-letniego brytyjskiego gwiazdora będzie to kolejna okazja do zagrania w komiksowym widowisku. Zagrał chociażby w superprodukcjach należących do Kinowego Unwiersum Marvela – Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz i Avengers: Czas Ultrona, a także dwóch częściach serii "Kick-Ass".

