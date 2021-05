Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Walt Disney pokazał nowy zwiastun "Wyprawy do dżungli" 0

Walt Disney pokazał nowy zwiastun widowiska przygodowego Wyprawa do dżungli.

fragment plakatu promującego film "Wyprawa do dżungli"

Film zainspirowany słynną atrakcją disneyowskiego parku rozrywki? Oto Wyprawa do dżungli Nowa produkcja Disneya to pełna przygód opowieść o wyprawie do amazońskiej dżungli. Wartka akcja z pewnością porwie wszystkich wielbicieli dobrej zabawy.

W filmie Wyprawa do dżungli występują m.in. Dwayne Johnson w roli charyzmatycznego kapitana rzecznego statku i Emily Blunt jako pani naukowiec całkowicie pochłonięta pracą badawczą. Na ekranie pojawią się również Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons i Paul Giamatti.

Reżyseruje Jaume Collet-Serra, za produkcję odpowiadają John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia i Beau Flynn, natomiast producentem wykonawczym jest Doug Merrifield.

Wyprawa do dżungli w kinach już od 30 lipca!

Źrodło: Walt Disney Studios