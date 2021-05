Przerażający zwiastun "Old" od M. Night Shyamalana 0

Kilka miesięcy temu zaprezentowaliśmy pierwszy spot telewizyjny emitowany podczas Super Bowl, a dzisiaj prezentujemy pierwszy oficjalny zwiastun mrożącego krew w żyłach thrillera zatytułowanego Old. Za sterami M. Night Shyamalan twórca świetnego Szóstego zmysłu.

fragment plakatu "Old"

Tego lata wizjonerski filmowiec M. Night Shyamalan przedstawia mrożący krew w żyłach, tajemniczy thriller o rodzinie przebywającej na tropikalnych wakacjach, która odkrywa, że ​​odosobniona plaża, na której odpoczywają przez kilka godzin, w jakiś sposób powoduje ich szybkie starzenie się… skracając całe ich życie do jednego dnia. Old to produkcja Blinding Edge Pictures, wyreżyserowana i wyprodukowana przez wspomnianego M. Night Shyamalana, na podstawie jego własnego scenariusza opartego na powieści graficznej Sandcastle autorstwa Pierre’a Oscara Lévy’ego i Frederika Peetersa.

W filmie występują Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant i Thomasin McKenzie.

Za produkcję odpowiadają również Ashwin Rajan (Glass) i Marc Bienstock (Split), a producentem wykonawczym jest Steven Schneider.

Światowa premiera 23 lipca tego roku.

Źrodło: firstshowing.net