"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD 0

Po raz kolejny Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash łączą siły, aby uratować świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to wyczekiwana przez fanów na całym świecie superprodukcja, która ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray ™ i DVD już 16 czerwca.

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko ich pokonanie, pozwoli stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Czy zjednoczeni – Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), zdołają uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami?

Dzięki wysiłkom wielu ludzi cieszymy się, że możemy przedstawić widzom długo oczekiwaną wersję Ligi Sprawiedliwości.

mówi Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group

Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie fani. Jeszcze przed wydaniem wersji filmu z 2017 roku domagali się oni poznania wizji Snydera. Akcja #ReleaseTheSnyderCut, po setkach tysięcy wzmianek w mediach społecznościowych stała się potężnym, międzynarodowym ruchem wśród kinomanów i fanów komiksów.

W swojej 4-godzinnej epopei Snyder nie tylko gromadzi znanych superbohaterów, ale wraz ze scenarzystą Chrisem Terrio odkrywa całą historię, zanurzając się w złożoności ich losów.

Nigdy nie sądziliśmy, że uda nam się to ukończyć. Po prostu mieliśmy tę wersję dla siebie. Myślę, że fani z przyjemnością zobaczą, co udało nam się zrobić. Pracowaliśmy nad tym w odosobnieniu od tak dawna i przebyliśmy niesamowitą drogę. Możliwość ostatecznego przedstawienia światu wizji Zacka jest po prostu niesamowita.

mówi Deborah Snyder, producentka filmu

Doskonale przyjęta przez fanów i krytyków, długo wyczekiwana wersja filmu będąca kompletną wizją reżyserską Zacka Snydera, zadebiutuje na nośnikach 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD już 16 czerwca. Film dostępny będzie również w kolekcjonerskich wydaniach 4K Ultra HD Blu-ray™ Steelbook oraz Blu-ray™ Steelbook.

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU 4K ULTRA HD BLU-RAY™ I BLU-RAY™:

Droga do Ligi Sprawiedliwości: reżyser Zack Snyder opowiada o swojej trylogii filmowej z uniwersum DC

Źrodło: Galapagos - informacja prasowa