Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Emma Stone nie powróci, jako Gwen Stecy w "Spider-Man: No Way Home" 0

W związku z pojawiającymi się informacjami o powrotach gwiazd poprzednich filmów Spider-Manie w widowisku Spider-Man: No Way Home, zaczęto spekulować czy także Emma Stone nie pojawi się w filmie.

na zdjęciu Emma Stone, film "Niesamowity Spider-Man 2"

Emma Stone zagrała Gwen Stacy w dwóch filmach o Człowieku Pająku – Niesamowity Spider-Man oraz w Niesamowity Spider-Man 2, w których w tytułowego superbohatera wcielał się Andrew Garfield. Ostatnio pojawiła się informacja, że aktor ponownie założy kostium Pajączka w widowisku Spider-Man: No Way Home. Oczywiście z tego powodu zaczęto dyskutować nad ewentualnym powrotem Stone. Aktorka zdecydowała się zdementować te plotki.

Słyszałam te plotki. Nie wiem, czy mam cokolwiek do dodania, ale nie jestem w to zaangażowana.

powiedziała Emma Stone w wywiadzie dla MTV News

Z pewnością wielka szkoda, że Gwen Stacy w interpretacji znakomitej Emmy Stone nie pojawi się na ekranie, ale nie można mieć wszystkiego.

Spider-Man: No Way Home trafi do kin 17 grudnia 2021 roku.

