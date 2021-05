Rupert Evans w kluczowej roli w 2. sezonie ''Bridgertonów'' 0

Do obsady drugiego sezonu serialu Bridgertonowie dołączył aktor Rupert Evans. Wcieli się on w Edmunda Bridgertona, głowę tytułowego arystokratycznego rodu.

na zdjęciu Rupert Evans, serial ''Charmed''

Evans to aktor, którego z pewnością większość z Was kojarzy z serialu Człowiek z Wysokiego Zamku, gdzie wcielił się w Franka Frinka. Wystąpił także w horrorze The Boy, dramacie Zabójcza portierka czy serialu fantasy Charmed.

W drugim sezonie serialu Shondy Rhomes Evans wcieli się w Edmunda Bridgertona. To kochający, oddany mąż Violet Bridgerton, ojciec ośmiorga dzieci. Zmarł jednak przedwcześnie, w wieku zaledwie 38 lat. Przyczyną jego śmierci była alergiczna reakcja na użądlenie pszczoły. Po tym tragicznym wydarzeniu rolę głowy rodziny przejąć musiał najstarszy syn Edmunda – Anthony. I to właśnie na nim skupi się głównie akcja drugiej serii Bridgertonów. Poznamy dokładną historię wydarzeń, które ukształtowany Anthony’ego. Nadchodzący sezon ukaże nam również starania Daphne, siostry Anthony’ego która pomoże mu w poszukiwaniu odpowiedniej partnerki.

Fabuła serialu Bridgertonowie opiera się na cyklu historycznych romansów autorstwa Julii Quinn. Ich akcja rozgrywa się w Londynie z czasów regencji. Poznajemy miłosne perypetie bogatych ludzi należących do londyńskiej elity tamtych czasów, a to wszystko opowiedziane oczami rodziny Bridgertonów.

Źrodło: ComingSoon