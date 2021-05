Martin Freeman chwali scenariusz sequela ''Czarnej Pantery'' 0

Już niedługo rozpocząć mają się zdjęcia do sequela udanego filmu Czarna Pantera z 2018 roku należącego do Marvel Cinematic Universe. Produkcja nosi tytuł 'Black Panther: Wakanda Forever'. Zapoznaniem się ze scenariuszem w jednym z swoich ostatnich wywiadów chwalił się aktor Martin Freeman.

na zdjęciu Andy Serkis i Martin Freeman, film ''Czarna Pantera''

W wywiadzie dla The One Show Martin Freeman, który w kontynuacji ponownie wcieli się w rolę agenta Everetta K. Rossa, zapytany o szczegóły fabularne nie mógł niestety nic zdradzić, ale przyznał, iż przeczytał już cały scenariusz i według niego jest on bardzo dobry.

Przeczytałem scenariusz. To jest bardzo dobre i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczniemy pracę nad filmem. Polecę do Stanów i zrobię to. Jestem bardzo podekscytowany. powiedział Freeman

Z pewnością wielu z nas nie może doczekać się tej produkcji, tym bardziej, iż do roli T’Challi nie powróci Chadwick Boseman, który zmarł w ubiegłym roku. Twórcy postanowili jednak nie rezygnować z kontynuacji. Jak rozwiążą nieobecność głównego bohatera, nie wiadomo. Za reżyserię i scenariusz sequela ponownie odpowiada Ryan Coogler.

Czarna Pantera opowiada o tym, jak T’Challa po śmierci swojego ojca, króla Wakandy, wraca do rodzinnego kraju, by objąć tron. Wkrótce Wakanda zostaje napadnięta przez dawnego wroga. W obliczu niebezpieczeństwa młody władca zbiera sojuszników i robi wszystko, aby pokonać groźnego przeciwnika i ochronić swój dotąd pozostający w izolacji lud, jego kulturę i całą wysoce rozwiniętą technologicznie cywilizację. By udowodnić, że jest godzien miana króla, T’Challa jako Czarna Pantera staje w obronie nie tylko swojej ojczyzny, ale i całego świata.

Premiera filmu zaplanowana jest na 8 lipca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon