Startują zdjęcia do 2. sezonu serialu komediowego "Siły Kosmiczne" 0

Ekipa serialu komediowego Netflixa Siły Kosmiczne szykuje się do ponownego lotu. Amerykański gigant rozpoczyna bowiem prace nad drugą serią produkcji.

Steve Carell, serial "Siły Kosmiczne"

Siły Kosmiczne otrzymały zamówienie na drugi sezon i już niedługo ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorska rozpoczną prace na planie. Skąd to wiemy? Wszystko za sprawą zdjęcia, które w media społecznościowe wrzucił jeden z aktorów występujących w serialu, Ben Schwart.

Na zdjęciu oprócz Schwartza są także Diana Silvers, Jimmy O. Yang, Don Lake oraz Tawny Newsome. Niestety brakuje na nim największych gwiazd serialu, czyli Steve'a Carella, Johna Malkovicha oraz Lisy Kudrow.

Na razie platforma Netflix nie zdradziła, kiedy możemy spodziewać się premiery 2. sezonu serialu Siły Kosmiczne.

Mark R. Naird, czyli główny bohater serialu, (Steve Carell) to zasłużony pilot i generał najwyższego stopnia marzący o objęciu dowodzenia nad Siłami Powietrznymi USA. Ku swojemu zaskoczeniu ma jednak stanąć na czele nowo utworzonego szóstego rodzaju armii, czyli Sił Kosmicznych. Choć Mark jest do tego pomysłu nastawiony dosyć sceptycznie, razem z rodziną przeprowadza się do odległej bazy w Kolorado. Tam razem z ekipą barwnych naukowców i astronautów podejmuje się zadań zlecanych przez Biały Dom, takich jak szybkie (ponowne) lądowanie na Księżycu czy uzyskanie całkowitej dominacji w przestrzeni kosmicznej.

