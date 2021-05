Box Office: "Ciche miejsce 2" niszczy pandemiczny rekord otwarcia 0

Po wielu miesiącach oczekiwania na premierę Cichego miejsca 2, fani kina grozy oraz pierwszej części kasowego hitu, wreszcie mogli zasiąść w kinowych fotelach i obejrzeć wyczekiwany sequel. Po wynikach finansowych widać, że widzowie czekali na ten tytuł z zapartym tchem.

Millicent Simmonds oraz John Krasinski, film "Ciche miejsce 2"

Ciche miejsce 2 pokazało moc. Wyczekiwana produkcja grozy w pierwszy weekend zarobiła 48 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Memorial Day. Amerykanie z pewnością wykorzystają wolny dzień i odwiedzą salę kinową. Szacuje się, że długi weekend Ciche miejsce 2 zakończy kwotą 58,5 mln dolarów. Będzie to najlepszy wynik otwarcie w okresie pandemicznym. Dotychczasowy najbardziej kasowy film roku 2021, czyli Godzilla vs Kong w pierwszy weekend zarobił 31,6 mln dolarów.

Liczba jest o tyle zadowalająca i zaskakująca, że pokrywa się z przewidywaniami analityków zajmujących się amerykańskim box office’em… z marca 2020 roku, czyli okresu przed pandemią koronawirusa. Warto także odnotować, że okno pomiędzy premierą kinową, a pojawieniem się tytułu w ofercie platformy streamingowej Paramount+ również zostało skrócone, także ludzie mogliby po prostu poczekać jeszcze kilka tygodni i obejrzeć film w domach.

Zresztą to nie jedyny tytuł, który odniósł finansowy sukces. Walt Disney także świętuje. Cruella ze znakomitą Emmą Stone zarobiła 23 mln dolarów, co jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na to, że tytuł trafił również do oferty Disney+. Po czterech dniach na koncie filmu ma się znajdować 26,5 mln dolarów.

Oprócz wyżej wymienionych tytułów w kinach zaprezentowano również horror Spirala: Nowy rozdział serii Piła, który zarobił 4,5 mln dolarów oraz najnowszą propozycję od Guya Ritchie'ego, czyli kryminał Jeden gniewny człowiek – zarobił on 2,9 mln dolarów.

Źrodło: Collider