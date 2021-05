Nowe nazwiska w obsadzie horroru o dorastaniu od reżysera "Tamtych dni, tamtych nocy" 0

Luca Guadagnino kompletuje obsadę aktorską swojego kolejnego filmu, który nosi tytuł "Bones and All". Lista z nazwiskami aktorów i aktorek, którzy pojawią się na ekranie robi wrażenie.

Luca Guadagnino, "Tamte dni, tamte noce"

Michael Stuhlbarg i Chloe Sevigny to najnowsze nabytki reżysera Luki Guadagnino, który kompletuje obsadę do swojego nowego filmu – "Bones and All". Obie gwiazdy miały już okazję w przeszłości pracować z filmowcem. Michael Stuhlbarg pojawił się w roli drugoplanowej w znakomitym, oscarowym filmie Tamte dni, tamte noce, z kolei Chloe Sevigny mogliśmy oglądać w serialu Tacy właśnie jesteśmy (produkcję można znaleźć w ofercie platformy HBO GO).

Obsada aktorska filmu "Bones and All" prezentuje się na ten moment naprawdę wyśmienicie. Największą gwiazdą projektu jest Timothée Chalamet, który podobnie, jak Michael Stuhlbarg zagrał w filmie Tamte dni, tamte noce. Za swoją kreację otrzymał zresztą nominację do Oscara w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy". Poza tym w obsadzie nowego filmu Luki Guadagnino są także: Mark Rylance, Taylor Russell, Andre Holland, Jessica Harper, Francesca Scorsese i David Gordon Green. Jak widać po tej liście, włoski filmowiec lubi pracować z aktorami, z którymi miał już wcześniej do czynienia.

O czym w ogóle opowie film "Bones and All"? Scenariusz powstał na podstawie powieści autorstwa Camille DeAngelis o takim samym tytule. Historia podąża losami Maren Yearly (w tej roli Taylor Russell), która odbywa wycieczkę po kraju w celu odnalezienia ojca. Młoda kobieta próbuje zrozumieć… dlaczego ma ochotę zabijać i jeść ludzi, którzy ją kochają.

Scenariusz napisał Dave Kajganich, który pracował z Lucą Guadagnino przy okazji filmu Nienasyceni.

