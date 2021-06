Pauly Shore chce kontynuacji komedii ''Jaskiniowiec z Kalifornii'' 0

Pauly Shore, aktor który w komedii Jaskiniowiec z Kalifornii wcielił się w postać Stoney’a Browna, świętował właśnie 29 lecie powstania filmu. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie wyraża wielką nadzieję na powstanie kontynuacji tej produkcji.

na zdjęciu Pauly Shore, Brendan Fraser i Sean Astin, film ''Jaskiniowiec z Kalifornii''

Shore udostępnił stare zdjęcie z planu produkcji, na którym jest z Brendanem Fraserem. Aktor ten w komedii z 1992 roku sportretował tytułowego bohatera. Według Shore’a jeśli jakieś studio zdecydowałoby się na kontynuację to on, Fraser i Sean Astin z wielką przyjemnością powrócą do swoich dawnych ról.

Jaskiniowiec z Kalifornii wyreżyserowany został przez Lesa Mayfielda. Choć komedia ta otrzymała głównie negatywne recenzje od krytyków to stała się kasowym hitem, zarabiając 40,7 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 7 mln.

Fabuła filmu obraca się wokół szkolnych przyjaciół, społecznych wyrzutków – Davida i Stoney’a, którzy podczas robienia wykopu pod przyszły basen znajdują bryłę lodu. Po roztopieniu okazuje się, że był w niej zamrożony Link, człowiek z epoki lodowcowej. Chłopcy zaznajamiają nowego przyjaciela z miastem, szkołą, przyjaciółmi. O ile Link często nie potrafi odnaleźć się w świecie XX wieku, o tyle z wielką łatwością przychodzi mu wywieranie wrażenia na wszystkich spotykanych dziewczynach.

Źrodło: ComingSoon