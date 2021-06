Netflix prezentuje zapowiedź 2. sezonu serialu ''Śmiertelni'' 0

Pamiętacie jeszcze serial Śmiertelni, który to na platformie Netflix zadebiutował pod koniec 2019 roku? Jeśli tak to mamy dla Was dobrą wiadomość. Serwis zaprezentował właśnie pierwszą zapowiedź drugiego sezonu tej nadprzyrodzonej produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''Śmiertelni''

Śmiertelni to francuski serial Netflixa skierowany do młodzieży, który opiera się na motywach Voodoo. Główni bohaterowie to trójka bardzo różnych od siebie licealistów – Sofiane, Victor i Luisa, którzy zostają obdarzeni nadprzyrodzonymi mocami przez tajemniczego ducha Voodoo. Posiadając nowe zdolnością łączą swoje siły, aby odnaleźć mordercę brata Sofiane.

W drugim sezonie trójka przyjaciół ponownie będzie musiała stoczyć walkę i uchronić się przed katastrofą. Powróci Obe, jednak w nowej, zupełnie zaskakującej formie i będzie zbierał swoich wyznawców. Co z tego wyniknie, przekonamy się już niedługo? Premiera 2. sezonu już 2 lipca 2021 roku.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Pierwszy sezon składał się z sześciu około 50 minutowych odcinków. Jak na razie nie wiadomo czy kontynuacja będzie równie długa. W obsadzie powrócą Carl Malapa jako Sofiane, Manon Bresch jako Luisa, Nemo Schiffman jako Victor i Corentin Fila jako Obe.

Źrodło: Netflix