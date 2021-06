Kolejny amerykański sitcom doczeka się odnowienia - to ''Inny w klasie'' 0

Kojarzycie może nie najpopularniejszy ale mający swoje wierne grono fanów amerykański sitcom Inny w klasie? Produkcja jak wiele innych w ostatnim czasie doczeka się swojego odnowienia.

na zdjęciu Tahj Mowry, film ''Baby Daddy''

Informację o tym podał do publicznej wiadomości Tahj Mowry, aktor wcielający się w postać T.J. Hendersona, małego geniusza, który ze szkoły podstawowej trafił do liceum. Aktor ma wielką nadzieję, iż dojdzie do powrotu oryginalnej obsady. Żadnych oficjalnych informacji na ten temat jednak jeszcze nie ma.

Obecnie projekt jest na bardzo wczesnym etapie, dopiero trwają rozmowy z osobami, które miałyby być odpowiedzialne za scenariusz. Mowry ma jednak nadzieję, iż nowy serial spodoba się fanom, dodając powiew świeżości do emitowanej w latach 1997-1999 serii. Aktor powróci do swojej roli pragnąc ukazać jak T.J. jako osoba dorosła radzi sobie w otaczającym go świecie.

Odbyliśmy już wiele spotkań i rozmów na temat odnowienia. To tylko kwestia wyczucia czasu. Mamy pisarza i czuję, że stworzymy naprawdę świeże spojrzenie i przywrócimy serial z całą oryginalną obsadą. Będzie to coś co fani przyjmą z nostalgią. powiedział Mowry

Co o tym sądzicie?

