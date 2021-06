Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Polscy widzowie chcą wcześniej Disney+ w Polsce - powstała specjalna akcja w mediach społecznościowych!

Polscy fani produkcji Walta Disneya zorganizowali akcję w mediach społecznościowych mającą na celu pomóc we wcześniejszej premierze platformy streamingowej Disney+ nad Wisłą.

W mediach społeczenościowych takich, jak Facebook czy Twitter można znaleźć akcję promującą wcześniejszą premierę Disney+ w Polsce – #chcemyDisneyPluswPolsce oraz #releaseDisneyPlusinPoland.

Oficjalny start ma mieć miejsce już dzisiaj o godzinie 12:00.

Poniżej prezentujemy Wam oficjalną notkę od organizatorów:

Walt Disney cały czas rozwija swoją platformę streamingową Disney+. Niestety w naszym kraju streamingowa oferta Domu Myszki Miki cały czas nie jest dostępna. Polscy widzowie nie mogą, więc w sposób legalny obejrzeć takich produkcji, jak Mandalorian, The Falcon and the Winter Soldier czy WandaVision, a przecież przed nami kolejne interesujące widowiska (już w czerwcu premiera Lokiego).

Inne kraje mogą już cieszyć się z disneyowskich filmów oraz serialu. 1 czerwca platforma zadebiutowała w Malezji, natomiast 30 czerwca pojawi się w Tajlandii. Niestety nie wiadomo, kiedy Disney+ zawita do Polski. Możliwe, że stanie się to jeszcze w tym roku, a akcja #releaseDisneyPlusinPoland może pokaże włodarzom hollywoodzkiego giganta, że w naszym kraju wiele osób czeka na możliwość skorzystania z usługi.



