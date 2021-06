Przerażający ostateczny zwiastun "Obecności 3" 0

Warner Bros. udostępnił ostatni zwiastun wyczekiwanego horroru Obecność 3: Na rozkaz diabła. W rolach głównych powracają gwiazdy serii Vera Farmiga i Patrick Wilson jako Lorraine i Ed Warren. W najnowszym rozdziale serii bohaterowie będą badać przerażające okoliczności związane z procesem o morderstwo w 1981 roku w Connecticut.

na zdjęciu Vera Farmiga

To budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy. Wstrząsnęła ona nawet doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych Edem i Lorraine Warrenami. Ten jeden z najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nie miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona.

Oprócz wspomnianej dwójki głównych bohaterów, w filmie występują Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Ingrid Bisu, Charlene Amoia, Sterling Jerins i Eugenie Bondurant.

James Wan i Peter Safran, którzy współpracowali przy poprzednich częściach, odpowiadają za produkcję. Michael Chaves zajął się reżyserią, natomiast scenariusz napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, który także wspólnie z Jamesem Wana’em stworzył historię, na podstawie postaci wykreowanych przez Chada Hayesa i Careya W. Siano.

Produkcja zadebiutuje 4 czerwca – w kinach oraz platformie streamingowej HBO Max

Źrodło: movieweb.com