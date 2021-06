Gwiazda serialu ''Vida'' będzie walczyć o przetrwanie w nowym serialu Netflixa 0

Zamówiony przez platformę Netflix na początku tego roku survivalowy serial 'Breathe' znalazł swoją gwiazdę. O przetrwanie walczyć będzie Melissa Barrera.

na zdjęciu Melissa Barrera, serial ''Vida''

Barrera to aktorka meksykańskiego pochodzenia, którą kojarzyć możecie z serialu Twoja na zawsze czy Vida, gdzie wcieliła się w postać imieniem Lyn. W tym roku podziwiać będziemy mogli ja w musicalu In the Heights. Zagra także w piątej części horroru Krzyk, którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok.

W survivalowym dramacie Netflixa Barrera wcieli się w bezwzględną prawniczkę Liv, przyzwyczajoną do komfortowego i luksusowego życia na Manhattanie. Kiedy jednak podczas jednej z podróży jej samolot rozbija się pośród kanadyjskiej dziczy, kobieta musi zebrać się w sobie i zawalczyć o przetrwanie.

Zamówiony przez Netflixa serial Breathe składać ma się z sześciu godzinnych odcinków. Za produkcję i scenariusz do niego odpowiadają Martin Gero i Brendan Gall. Studiem odpowiedzialnym będzie Warner Bros. Television.

Źrodło: variety