Gwiazda ''Gry o tron'' dołącza do obsady limitowanego serialu HBO Max ''The Staircase''

Obsada limitowanego serialu HBO Max The Staircase, który to opiera się na dokumencie z 2004 roku, ciągle się powiększa i to o naprawdę znane nazwiska. Najnowszym nabytkiem jest aktorka Sophie Turner, którą z roli Sansy Stark kojarzy zapewne każdy fan serialu Gra o tron.

na zdjęciu Sophie Turner, serial ''Gra o tron''

Turner wcieli się w Margaret Ratliff, jedną z adoptowanych córek Petersona. Dołączyła ona do już znakomitej obsady, na którą składają się Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt i Parker Posey.

Serial The Staircase opowie o tajemniczym morderstwie Kathleen Peterson, żony amerykańskiego pisarza Michaela Petersona. Został on oskarżony o zabójstwo żony, po tym jak w 2001 roku zawiadomił służby ratunkowe informując je o tym, iż kobieta spadła ze schodów i leży w kałuży krwi. Kathleen nie udało się uratować, a Michaela postawiono w stan oskarżenia, bowiem policjanci znaleźli przesłanki wskazujące na to, iż nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek. Na ciele kobiety znaleziono m.in. ślady po uderzeniach w tył głowy tępym narzędziem.

Produkcja ta będzie limitowana serią, za scenariusz do której odpowiada Antonio Campos i Maggie Cohn. Składać ma się z ośmiu odcinków. W Michaela wcieli się Colin Firth, a jego żonę odegra Toni Collette. DeWitt wcieli się w Candance Zamperini, siostrę Kathleen, a Posey zagra Fredę Black, asystentkę prokuratora okręgowego. Postać w jaką wcieli się Binoche trzymana jest w tajemnicy.

Źrodło: ComingSoon