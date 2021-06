Alice Braga w filmie Roberta Rodrigueza ''Hypnotic'' 0

Powiększa się obsada nowego filmu Roberta Rodrigueza 'Hypnotic'. U boku Bena Afflecka wystąpi Alice Braga.

na zdjęciu Alice Braga, serial ''Queen of the South''

Braga to aktorka znana z włoskiego serialu Tacy właśnie jesteśmy, amerykańskiej serii Queen of the South czy filmu Nowi mutanci. W tym roku na premierę z nią oczekuje film DC Legion Samobójców: The Suicide Squad Jamesa Gunna, w którym to Braga wciela się w postać zwaną SolSoria.

Zdjęcia do filmu Hypnotic rozpocząć mają się 20 września w Austin w Teksasie. Pierwotnie ekipa na plan wejść miała już w kwietniu ubiegłego roku, jednak wtedy plany pokrzyżowała jej rozpowszechniająca się na całym świecie pandemia koronawirusa.

Affleck wcieli się w detektywa, który badając serię wręcz niemożliwych do przeprowadzenia napadów, wplątuje się w rządową aferę dotyczącą tajnego programu oraz jak się okazuje również jego zaginionej córki. Rola w jaką wcieli się Braga jak na razie trzymana jest w tajemnicy.

Za reżyserię Hypnotic odpowiada Robert Rodriguez. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Maxem Borensteinem. Rodriguez to uznany filmowiec, który na swoim koncie ma tak znakomite produkcje jak Desperado, Od zmierzchu do świtu czy Oni. Wyreżyserował także serię przygodowych filmów dla dzieci Mali agenci.

