Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios zaprasza na maraton "Obecności" 0

Już 11 czerwca kina Helios zapraszają na wyjątkową noc, pełną strachu i zjawisk paranormalnych! W ciągu jednej nocy zagrane zostaną trzy części kultowej serii. Na początek OBECNOŚĆ – para słynnych demonologów, Lorraine i Ed Warren, zmierzy się z potężnym demonem. Po krótkiej przerwie Warrenowie powrócą w OBECNOŚCI 2. Na deser długo wyczekiwana premiera OBECNOŚĆ 3: NA ROZKAZ DIABŁA!

Vera Farmiga, film "Obecność 3: Na rozkaz diabła"

Jesteśmy przekonani, że taka dawka obezwładniającego strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 11.06.2021, godz. 23:00

Zagrane zostaną:

Więcej informacji na Helios.pl

Obecność opowiada prawdziwą historię Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson, Vera Farmiga), światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali wezwani przez rodzinę terroryzowaną na odludnej farmie przez mroczną zjawę. Zmuszeni do konfrontacji z potężnym demonem, Warrenowie stają przed najbardziej przerażającym przypadkiem w ich życiu.

Paranormalny thriller, w którym para słynnych demonologów Lorraine i Ed Warrenowie udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu, gdzie samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, poprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających śledztw.

To budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy. Wstrząsnęła ona nawet doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych Edem i Lorraine Warrenami. Ten jeden z najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nie miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona.

Źrodło: Helios