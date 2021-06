Szósty sezon ''Outlandera'' na początku przyszłego roku 0

Stacja Starz ogłosiła przybliżoną datę premiery oczekiwanego szóstego sezonu serialu Outlander. Według poniższego wpisu opublikowanego wraz z zdjęciami z produkcji, nowych epizodów spodziewać możemy się na początku przyszłego roku.

na zdjęciu Sam Heughan, serial ''Outlander''

Zamieszczony na oficjalnym profilu serialu na Twitterze wpis informuje o kilku ważnych sprawach dotyczących nadchodzącego sezonu. Ekipa zakończyła już prace na planie szóstej serii, która nadejdzie na początku 2022 roku. Wiemy także jaką długość będzie mieć premierowy odcinek – aż 90 minut.

Fabuła nadchodzącego sezonu opiera się na szóstej książce z serii powieści Diany Gabaldon, a dokładnie na A Breath of Snow and Ashes. Ze względu na problemy z filmowaniem, które spowodowała panująca pandemia, szósty sezon będzie krótszy. Nakręcono osiem odcinków. Jest jednak inna dobra wiadomość. Zamówiony już przez stację sezon siódmy zrekompensuje nam ten niedostatek. Na niego złoży się aż 16 epizodów, a punktem wyjścia fabuły będzie siódma książka z serii Gabaldon An Echo in the Bone.

Claire Randall wróciła właśnie do swojego męża z wojny, w czasie której była pielęgniarką ratującą życie żołnierzy na froncie. Chcąc po latach rozłąki na nowo zbliżyć się do swojego ukochanego, postanawia razem z nim udać się w podróż po szkockich górach. Lecz w niewyjaśnionych okolicznościach Claire przenosi się w czasie do roku 1743, gdzie poznaje czarującego szkockiego wojownika. Życie kobiety od tej pory zawieszone jest pomiędzy dwiema rzeczywistościami odległymi od siebie o 200 lat. Szósty sezon ukaże nam dalsze próby Claire i Jamiego życia w kolonialnej Ameryce. Życie na dzikich terenach Północnej Karoliny samo w sobie nie jest łatwe, a staje się jeszcze trudniejsze w okresie dramatycznych wstrząsów politycznych.

Źrodło: Collider, Twitter