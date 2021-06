''Miasto na wzgórzu'' otrzymuje zamówienie na 3. sezon 0

Popularna kryminalna seria Showtime Miasto na wzgórzu otrzymuje odnowienie na trzeci sezon. Włodarze stacji taką decyzję podjęli dwa tygodnie po zakończeniu emisji sezonu drugiego.

na zdjęciu Kevin Bacon, Aldis Hodge, serial ''Miasto na wzgórzu''

Akcja serialu rozgrywa się w Bostonie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy miastem rządziły korupcja i bezprawie. Afroamerykanin DeCourcy Ward jest prokuratorem okręgowym, który pochodzi z Brooklynu. Idealistyczny mężczyzna, będący orędownikiem wprowadzenia zmian w mieście, zawiera niespodziewany sojusz ze skorumpowanym agentem FBI Jackie Rohr, który jest za utrzymaniem status quo. Razem pracują nad sprawą rabusiów okradających samochody pancerne, która wstrząśnie całym systemem sprawiedliwości Bostonu.

W trzecim sezonie powrócą gwiazdy serii Kevin Bacon jako Jackie i Aldis Hodge jako DeCourcy. Funkcję showrunnera ponownie obejmie Tom Fontana. Kontynuacja Miasta na wzgórzu składać ma się z ośmiu odcinków.

Miasto na wzgórzu to jedna z popularniejszych kryminalnych produkcji Showtime. Choć drugi sezon zaliczył lekki spadek oglądalności w porównaniu do pierwszej serii, to jednak dalej stacji opłaca się go kontynuować.

Cieszycie się, że serial powróci z kolejnym sezonem? Dotychczasowe dwa oglądać możecie na HBO GO.

