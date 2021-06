John Boyega rezygnuje z filmu Netflixa ''Rebel Ridge'' 0

Jak donoszą zagraniczne media aktor John Boyega w trakcie trwania produkcji filmu 'Rebel Ridge' zmuszony został do odejścia z filmu. Oficjalnym powodem takiej decyzji są sprawy rodzinne aktora.

na zdjęciu John Boyega, film ''Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy''

Boyega z thrillerem Netflixa związany był od 2019 roku. Wtedy to pojawiły się pierwsze informacje o produkcji i jego angażu. Teraz w wyniku nieprzewidzianych okoliczności streamer wstrzymał prace na planie do czasu znalezienia odpowiedniego aktora, którym mógłby zastąpić Boyegę. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 3 maja w Luizjanie.

'Rebel Ridge' chwilowo wstrzymuje produkcję, ponieważ staramy się ponownie kogoś obsadzić w roli bohatera, którego odgrywał John Boyega. Musiał on opuścić projekt z powodów rodzinnych. powiedział rzecznik prasowy Netflixa

Fabuła filmu trzymana jest w tajemnicy. Jedyne co wiadomo, iż będzie to pełen akcji thriller, który zmierzy się z problemem systemowej niesprawiedliwości jaka dalej panuje w Ameryce. Za reżyserię i scenariusz do Rebel Ridge odpowiada Jeremy Saulnier. W obsadzie pozostali AnnaSophia Robb, Emory Cohen, Don Johnson, James Cromwell, James Badge Dale, Zsane Jhe i Al Vicente.

Źrodło: deadline