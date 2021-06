Nowy kostium Shazama i pierwsza teaserowa zapowiedź sequela! 0

Shazam będzie miał nowy kostium. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć tytułowego superbohatera w nowym wdzianku. Dodatkowo wytwórnia zaprezentowała pierwszy oficjalny materiał wideo promujący film Shazam! Fury of the Gods.

Zachary Levi, "Shazam!"

Reżyser filmu Shazam! Fury of the Gods wrzucił na swojego Twittera krótki materiał wideo zapowiadający nadejście superbohatera, w którego ponownie wcieli się Zachary Levi. Zapowiedź możecie obejrzeć poniżej.

A to nie koniec materiałów, które winny być interesujące z perspektywy fana komiksowych ekranizacjami. W mediach społecznościowych można znaleźć masę zdjęć ze szczegółową prezencją nowego kostiumu Shazama. Jest on podobny do wcześniejszego odzienia herosa, jednak ma kilka zmienionych elementów, jak chociażby pasek i błyskawicę. Niektórzy porównują nawet nową wersję kostiumu do Supermana. Na zdjęciach nie ma peleryny, ale bardzo możliwe, że zostanie ona dodana za pomocą efektów komputerowych.

W Shazam! Fury of the Gods oprócz Zachary'ego Leviego zobaczymy między innymi Helen Mirren, która zagra Hesperę, która zmierzy się z Shazamem z pomocą swoich sióstr (Lucy Liu, Rachel Zegler).

Premiera Shazam! Fury of the Gods została zaplanowana na 2 czerwca 2023 roku.

