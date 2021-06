Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Christina Ricci zagra w czwartej części serii "Matrix" 0

Pomimo tego, że premiera filmu The Matrix 4 zaplanowana jest na końcówkę 2021 roku, cały czas trwają prace na planie zdjęciowym widowiska. Co więcej, cały czas dodawane są nowe nazwiska do obsady aktorskiej.

Christina Ricci, film "Ucieczka z domu obłąkanych"

Christina Ricci to najnowsza gwiazda, która dołączył do obsady aktorskiej filmu The Matrix 4, który będzie kontynuacją kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1999 roku.

Na ten moment obsada widowiska prezentuje się naprawdę imponująco: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith oraz Jada Pinkett Smith. Chociaż nie zostało to jeszcze potwierdzone oficjalnie, to mówi się, że na ekranie pojawią się także Daniel Bernhardt i Lambert Wilson, którzy powtórzą role Agenta Johnsona i Merowinga. Na razie nie wiadomo w kogo wcieli się Christina Ricci.

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 grudnia 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie