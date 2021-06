Nowa zapowiedź serialu "Loki" - Bóg psot w akcji 0

W najnowszym zwiastunie nadchodzącej serii Disney+ Loki, zegar tyka dla Boga psot. Wielkimi krokami zbliża się premiera, otóż pierwszy epizod zadebiutuje 9 czerwca na Disney+.

fragment plakatu "Loki"

Serial Loki ma początek zaraz po tym, jak przebiegły Asgardianin kradnie upragniony Tesserakt podczas wydarzeń z 2019 roku w Avengers: Endgame. Ta alternatywna wersja Lokiego, ponownie grana przez Toma Hiddlestona, zostaje szybko przekazana do tajemniczego Urzędu Zróżnicowania Czasu, znanego również jako TVA, biurokratycznej organizacji, która istnieje poza czasem i przestrzenią i monitoruje oś czasu. Dają Lokiemu prosty wybór: usunięcie z powodu "wariantu czasowego" lub pomoc w naprawieniu ośi czasu i powstrzymanie większego zagrożenia. Oczywiście, z uwagi na na to, że jest to Loki, wkrótce zostaje uwięziony we własnym thrillerze kryminalnym, podróżując w czasie i zmieniając ludzką historię.

Serial przybliży również widzom Owena Wilsona jako agenta Time Variance Authority Mobiusa M. Mobiusa, a także Gugu Mbatha-Raw’s, sędzinę TVA, oraz Wunmi Mosaku jako Łowcę B-15. W rzeczywistości to bitwa między Lokim a TVA będzie stanowiła główny wątek serialu.

Data premiery Lokiego została niedawno przesunięta, a serial będzie teraz emitowany w środy, a nie w piątki, począwszy od 9 czerwca 2021 r. Pierwszy sezon będzie składał się z sześciu odcinków, a serial będzie częścią czwartej fazy MCU. Drugi sezon Lokiego jest już w fazie rozwoju.

Źrodło: movieweb.com