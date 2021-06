Disney już pracuje nad kontynuacją ''Cruelli'' 0

Emma Stone prawdopodobnie powróci do roli Cruelli. Disney zadowolony jest z odbioru filmu przez widzów i z jego dotychczasowego kasowego wyniku i już zapowiada kontynuację. Także bądźmy pewni, iż 'Cruella 2' nadejdzie.

na zdjęciu Emma Stone, film ''Cruella''

Sequel jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych wieści co do nazwisk w niego zaangażowanych, ale oczywiście oczekuje się, iż do tytułowej roli powróci Stone, a za kamerą ponownie zasiądzie Craig Gillespiee. Również wielce prawdopodobnym jest, że scenariusz sequela napisze Tony McNamara.

Cruella zadebiutowała zarówno w kinach, jak i na platformie Disney+, gdzie za jej obejrzenie trzeba jeszcze dodatkowo dopłacić. Dotychczas jej zarobek na całym świcie wynosi prawie 50 mln dolarów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu kasowego Cruelli w połączeniu z jej silnymi wynikami w Disney+. Film został niezwykle dobrze przyjęty przez publiczność na całym świecie. powiedział rzecznik Disneya

Film opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja Cruelli rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji. Poznajemy historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się ona z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli do mody przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody. Ich relacja wprawia w ruch bieg wydarzeń, które sprawią, że Estella przejdzie na nikczemną stronę i stanie się żądną zemsty Cruellą.

