Mark Wahlberg w zwiastunie thrillera ''W nieskończoność'' 0

Paramount+ wydał finałowy zwiastun thrillera science fiction W nieskończoność, który porusza temat reinkarnacji. Za jego reżyserię odpowiada Antoine Fuqua, który na swoim koncie ma takie produkcje jak thriller Bez litości, western Siedmiu wspaniałych czy dramat Strzelec, w którym pierwsze skrzypce również grał Wahlberg.

na zdjęciu Mark Wahlberg i Antoine Fuqua, film ''W nieskończoność''

Film opowiada historię Evana, człowieka, który doświadczył reinkarnacji. Jego poprzednie wcielenia nie dają o sobie zapomnieć w dręczących go koszmarach. Evan dowiaduje się o istnieniu tajnego stowarzyszenia, które zrzesza ludzi takich jak on. Członkowie stowarzyszenia mieli wielokrotnie wpływ na historię ludzkości. Główny bohater filmu postanawia dołączyć do ich szeregów. Razem z nimi rozpoczyna walkę ze złym szaleńcem, który od wieków dąży do zniszczenia świata.

Obsada thrillera prezentuje się nad wyraz dobrze. Oprócz wspomnianego Wahlberga, swoje angaże otrzymali także Chiwetel Ejiofor, Dylan O'Brien, Sophie Cookson, Rupert Friend, Jason Mantzoukas, Tom Hughes, Wallis Day i Toby Jones. Za scenariusz odpowiadają John Lee Hancock i Ian Shorr.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Premiera filmu W nieskończoność już 10 czerwca 2021 roku. Zadebiutuje on wyłącznie na platformie Paramount+.

Źrodło: darkhorizons