Czy Ryan Reynolds zapowiedział swój debiut w MCU?

Czy Ryan Reynolds jest gotowy ponownie założyć kostium Deadpoola? Z nowego zdjęcia udostępnionego w mediach społecznościowych wynika, że tak.

Ryan Reynolds, "Deadpool 2"

Ryan Reynolds to aktor, który nie raz i nie dwa drażnił się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz gwiazdor wrzucił do sieci nowe zdjęcie, na którym możemy dostrzec maskę Deadpoola w plecaku. Oczywiście zostało to odebrane, jako zapowiedź przygotowań do pojawienia się Pyskatego Mściciela w Kinowym Uniwersum Marvela, o czym mówi się od wielu lat. Plotki na ten temat zostały spotęgowane po tym, jak koncern Walta Disneya przejął wytwórnie Foxa.

Na szczęście dzisiaj wiemy już, że Deadpool w bliżej nieokreślonej przyszłości zadebiutuje w MCU. Potwierdził to sam szef Marvel Studios, czyli Kevin Feige, który dodatkowo zapowiedział, że trzecia części przygód kultowego antybohatera będzie jedynym filmem należącym do franczyzy, który otrzyma kategorię wiekową R.

Tak naprawdę z racji tego, że Deadpool jest częścią Marvel Cinematic Universe, fani mogą spodziewać się go na ekranie w każdej chwili. W przypadku tego uniwersum bohater może pojawić się nawet na moment, w którymś z serialu lub filmów kinowych i zaznaczyć swoją obecność w świecie MCU.

Z drugiej strony może to być po prostu kolejny żart ze strony Reynoldsa. Nieważne jak, ale ważne żeby mówili.

